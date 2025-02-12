ВСУ атаковали Белгород снарядами американской РСЗО HIMARS

В небе над Белгородом сбили около семи снарядов.Стало известно, чем Вооружённые силы Украины (ВСУ) 11 февраля атаковали Белгород.
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