Трамп ходатайствовал закрыть дело о вмешательстве в выборы в 2020 году

Global Look Press/Cameron Smith/White House Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу ходатайствовал о закрытии дела о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, стало известно из документа.
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