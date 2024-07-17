Посольство РФ: политизация дела МН17 не позволила провести полные расследования

Global Look Press/Photoagency Interpress/Russian Look Политизация дела о крушении Boeing 777 на территории Донбасса в 2014 году так и не позволила провести полные, тщательные и независимые международные расследования, заявили в посольстве России в Нидерландах.
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