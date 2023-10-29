Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечает юбилей: цифровизация, конспирология, брошки

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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 29 октября отмечает свой 60-летний юбилей. Ее можно считать старожилом во властных коридорах: только во главе Банка России она стоит уже свыше 10 лет, а карьеру во властных коридорах начала и тог раньше – в конце 90-х.

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