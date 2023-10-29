Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечает юбилей: цифровизация, конспирология, брошки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 29 октября отмечает свой 60-летний юбилей. Ее можно считать старожилом во властных коридорах: только во главе Банка России она стоит уже свыше 10 лет, а карьеру во властных коридорах начала и тог раньше – в конце 90-х.