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Вести Севастополь

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Льготную ипотеку для достройки домов в Крыму могут расширить

Льготную ипотеку для достройки домов в Крыму могут расширить

Льготная ипотека в Крыму: власти рассматривают расширение программы на многоквартирные дома и ИЖС.В правительстве РФ прорабатывают новые меры поддержки строительной отрасли в Крыму и Севастополе — в том числе возможное расширение программы льготной ипотеки.

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