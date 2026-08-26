Льготную ипотеку для достройки домов в Крыму могут расширить

Льготная ипотека в Крыму: власти рассматривают расширение программы на многоквартирные дома и ИЖС.В правительстве РФ прорабатывают новые меры поддержки строительной отрасли в Крыму и Севастополе — в том числе возможное расширение программы льготной ипотеки.