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Американский конгрессмен связал «слабость» США в Афганистане с политикой РФ в отношении Украины

Американский конгрессмен связал «слабость» США в Афганистане с политикой РФ в отношении Украины

Прошлогодний вывод войск США из Афганистана стал «моментом слабости», который будто бы позволил России занять более жесткую политику в отношении Украины.

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