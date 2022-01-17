Американский конгрессмен связал «слабость» США в Афганистане с политикой РФ в отношении Украины

Прошлогодний вывод войск США из Афганистана стал «моментом слабости», который будто бы позволил России занять более жесткую политику в отношении Украины.
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