У Трампа спросили, не собирается ли Россия атаковать НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для беспокойства по поводу возможных действий России.
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У Трампа спросили, не собирается ли Россия атаковать НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для беспокойства по поводу возможных действий России.
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