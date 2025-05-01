Для торговых переговоров с США Евросоюз подготовил новые предложения

На следующей неделе Европейский союз планирует представить официальный документ Соединённым Штатам Америки, в котором будут предложения, направленные на активизацию торговых переговоров между двумя сторонами.
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