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Происшествия

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Курский ЛО МВД России на транспорте присоединился к благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

В преддверии нового учебного года сотрудники Курского ЛО МВД России на транспорте совместно с администрацией Железнодорожного округа города Курска присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Помоги собраться в школу».

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