Second Largest US Grid Operator Proposes Reliability Rules For Data Centers By Ethan Howland of UtilityDive The Midcontinent Independent System Operator - the second largest US grid operator after PJM Interconnection - on Friday proposed a set of requirements large loads must meet before they can connect to the grid, including ramping and ride-through specifications.
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