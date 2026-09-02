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Second Largest US Grid Operator Proposes Reliability Rules For Data Centers

Second Largest US Grid Operator Proposes Reliability Rules For Data Centers

Second Largest US Grid Operator Proposes Reliability Rules For Data Centers By Ethan Howland of UtilityDive The Midcontinent Independent System Operator - the second largest US grid operator after PJM Interconnection - on Friday proposed a set of requirements large loads must meet before they can connect to the grid, including ramping and ride-through specifications.

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