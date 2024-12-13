Представьте себе: безбрежный космос, миллиарды звезд и галактик, каждая из которых существует по своим непостижимым законам… И вдруг там, на расстоянии миллиарда световых лет, в созвездии Лебедя, загадочный свет! Мерцает, пульсирует, словно кто-то включил лампочку и рисует букву «М»! Как тут не задуматься: что же это за космическая «морзянка»? Это явление было обнаружено в далекой […] Сообщение Космос моргает нам буквой «М»: что происходит в далекой галактике? появились сначала на Дзен дневник.