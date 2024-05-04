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InfoBRICS: Запад загнал себя в ловушку, продвигая антироссийскую пропаганду

InfoBRICS: Запад загнал себя в ловушку, продвигая антироссийскую пропаганду

Запад своими руками загоняет себя в ловушку, усугубляя антироссийскую пропаганду. С таким заявлением выступил специалист Центра геостратегических исследований в Белграде Патрик Поппель в беседе с InfoBRICS.

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