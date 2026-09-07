Путин призвал развивать систему поддержки бойцов СВО

Систему поддержки бойцов специальной военной операции необходимо поддерживать. Президент России Владимир Путин выступил с таким призывом во время рабочей встречи с врио главы Дагестана Федором Щукиным.
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