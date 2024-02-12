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Карпов: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а летом войдёт в штаб Карпина

Карпов: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а летом войдёт в штаб Карпина

Российский полузащитник Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом». По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, договор будет подписан в ближайшие дни и рассчитан до окончания нынешнего сезона, затем игрок войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина.

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