Карпов: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а летом войдёт в штаб Карпина

Российский полузащитник Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом». По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, договор будет подписан в ближайшие дни и рассчитан до окончания нынешнего сезона, затем игрок войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина.