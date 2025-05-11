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Количество бронирований в Евпатории выросло более чем на 50%

Количество бронирований в Евпатории выросло более чем на 50%

Количество бронирований в Евпатории выросло более чем на 50%Как сообщил первый заместитель главы администрации города Антон Новиков, принимать туристов готовы как коллективные средства размещения, так и частный сектор.

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