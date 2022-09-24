Голос Мордора: Шановни паны, вы всё это сделали своими руками

Шановни паны, а зачем вам вообще этот Донбасс, этот Херсон и Запорожье? Чужеродные тела для вашей неньки-Украины, которые, рано или поздно, обязательно принесли бы проблем вашему садку вишнёвому коло хаты Источник: Да и ненавидели вы их всегда.