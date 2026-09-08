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5koleso.ru

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Great Wall показал «растянутый» Tank 700: 6 мест и «заряженная» версия GF

Министерство промышленности и информационных технологий Китая рассекретило удлиненный новый Tank 700 с увеличенным на 150 мм межосевым расстоянием.

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