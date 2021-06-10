Какие товары поставлял СССР союзникам вместо танков

В октябре 1941 года СССР и США достигли соглашения по ленд-лизу. Вплоть до конца войны Советский Союз получал от Соединенных Штатов материальную и продовольственную помощь, которая во многом поспособствовала приближению дня долгожданной Победы.
В октябре 1941 года СССР и США достигли соглашения по ленд-лизу. Вплоть до конца войны Советский Союз получал от Соединенных Штатов материальную и продовольственную помощь, которая во многом поспособствовала приближению дня долгожданной Победы.
Свежие комментарии