Главная причина наступления на Харьков кроется в 200 км от него Не успели российские войска перейти границу в Харьковской области, как многократно обжигавшиеся на преждевременных победных реляциях писатели «сводок с фронта» начали хором верещать – это не прорыв, это не прорыв, это создание буферной зоны, о которой говорил Путин.
Главная причина наступления на Харьков кроется в 200 км от него
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЧ
Алексей Чочия
Сразу же напоминают о Договоре о нераспространении ЯО. Да начхать на их напоминания. Вот интересно, у нашего северо-корейского соседа есть ЯО? А то может поставить. А если есть, то добавить.
Ответить
17 час.
ВА
Владимир Акулов
Ответь , эксперт, почему мосты через Днепр до сих пор не уничтожены? Через которые питается вся военная группировка ВСУ на левом берегу...
Ответить
8 час.
Юрий Ильинов
https://taudok.mirtesen.ru/blog/43260595783/Pyat-versiy-pochemu-VS-RF-ne-unichtozhayut-ukrayinskie-mostyi-ch?utm_referrer=mirtesen.ru
Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр - Тайная доктрина - 14 мая
Тайная доктрина - МирТесен
Ответить
2 час.
Свежие комментарии