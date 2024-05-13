Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Главная причина наступления на Харьков кроется в 200 км от него

Главная причина наступления на Харьков кроется в 200 км от него

Главная причина наступления на Харьков кроется в 200 км от него Не успели российские войска перейти границу в Харьковской области, как многократно обжигавшиеся на преждевременных победных реляциях писатели «сводок с фронта» начали хором верещать – это не прорыв, это не прорыв, это создание буферной зоны, о которой говорил Путин.

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Комментарии
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АЧ
Алексей Чочия
Сразу же напоминают о Договоре о нераспространении ЯО. Да начхать на их напоминания. Вот интересно, у нашего северо-корейского соседа есть ЯО? А то может поставить. А если есть, то добавить.
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17 час.
ВА
Владимир Акулов
Ответь  ,  эксперт,  почему  мосты  через  Днепр  до  сих  пор не  уничтожены?  Через  которые  питается  вся  военная  группировка   ВСУ  на  левом  берегу...
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8 час.
Юрий Ильинов
https://taudok.mirtesen.ru/blog/43260595783/Pyat-versiy-pochemu-VS-RF-ne-unichtozhayut-ukrayinskie-mostyi-ch?utm_referrer=mirtesen.ru
Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр - Тайная доктрина - 14 мая
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2 час.

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