Главная причина наступления на Харьков кроется в 200 км от него Не успели российские войска перейти границу в Харьковской области, как многократно обжигавшиеся на преждевременных победных реляциях писатели «сводок с фронта» начали хором верещать – это не прорыв, это не прорыв, это создание буферной зоны, о которой говорил Путин.