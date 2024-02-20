Салехардские школьники побывали на экскурсии в городской полиции

Салехардские школьники, участники проекта "Перезагрузка", побывали на экскурсии в городской полиции. Ребятам показали много удивительных предметов прошлого, которые использовались при несении службы правоохранителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии