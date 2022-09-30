Стало известно место и дата похорон Бориса Моисеева

Где похоронят певца Бориса Моисеева ? Артист скоропостижно скончавшегося в Москве 27 сентября. Как уточнил бывший сотрудник и близкий друг заслуженного артиста Кирилл Сурметов, Моисеева проводят в последний путь со всеми подобающими почестями.