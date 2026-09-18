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Опубликован рейтинг быстрорастущих компаний Центрального федерального округа

Опубликован рейтинг быстрорастущих компаний Центрального федерального округа

В Центральном федеральном округе 626 компаний с ежегодным приростом выручки более 10% на протяжении последних четырёх лет, из них 77% базируются в Москве и Московской области.

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