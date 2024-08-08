Политолог Евгений Минченко о развитии южноуральских ЗАТО: «Это драйверы роста»

Президент России Владимир Путин подписал новые поручения, согласно которым три ЗАТО «Росатома» и несколько городов с заводами «Роскосмоса», расположенных в Челябинской области, вошли в перечень 200 городов страны, которым обеспечат приоритетное включение в национальные проекты по развитию социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.