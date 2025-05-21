Autonews протестировал Honda Vezel: плюсы и минусы модели

Autonews протестировал новый японский компактный кроссовер Honda Vezel. Эксперты отметили, что автомобиль хорошо оснащен, уверенно держится на дороге при нормальных условиях и добавляет драйва во время маневров.
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