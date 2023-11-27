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Экс-супруга Стаса Пьеха откровенно рассказала, какой он отец

Экс-супруга Стаса Пьеха откровенно рассказала, какой он отец

Бывшая жена Стаса Пьеха — об его участии в жизни сына: Дает столько, что просто не унести Певец Стас Пьеха после развода с супругой Натальей Горчаковой проводит много времени с их общим сыном и переводит деньги на содержание наследника.

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F I
До чего же похожи отец  с сыном - один в один !)
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