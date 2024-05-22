Обязательно всем счастливого Утра! 😍😍😍 Пусть день ваш начинается всегда Не буднично, а сказочно красиво, И люди, что встречаются с утра Несут в себе лишь нотку позитива!.
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Обязательно всем счастливого Утра! 😍😍😍 Пусть день ваш начинается всегда Не буднично, а сказочно красиво, И люди, что встречаются с утра Несут в себе лишь нотку позитива!.