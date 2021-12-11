В Госдепе заявили, что G7 едина во мнении насчет последствий в случае вторжения РФ на Украину

Руководители внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) "абсолютно едины" в своей обеспокоенности приписываемым РФ наращиванием ВС на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы якобы возможного "вторжения" на Украину.
Руководители внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) "абсолютно едины" в своей обеспокоенности приписываемым РФ наращиванием ВС на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы якобы возможного "вторжения" на Украину.
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