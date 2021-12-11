Газета.ru

6 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valentina Fortuna
    pridurok.sudit po polnoi.Парень девушки, о...
  • Yvan
    Один "демократ" уже пытался изолировать, да изоленты не хватило.Песков: Байден за...
  • Владимир Грачев
    Думаю, Моргенштерн больше принесёт, наконец, пользы стране, если будет направлен на уборку южного побережья Северного...Депутат Госдумы В...

В Госдепе заявили, что G7 едина во мнении насчет последствий в случае вторжения РФ на Украину

В Госдепе заявили, что G7 едина во мнении насчет последствий в случае вторжения РФ на Украину

Руководители внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) "абсолютно едины" в своей обеспокоенности приписываемым РФ наращиванием ВС на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы якобы возможного "вторжения" на Украину.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх