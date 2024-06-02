Вчера уже под вечер пришла информация про печально известного генерала Сухраба Ахмедова. Главное в этой новости вовсе не то, что взят (хотя пока только отстранён) очередной генерал, попавший под чистку, а то, что он руководил парнями «на земле».
В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?
Комментарии
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Жанна Чешева
У нас на сайте это не обсуждалось, тем более полтора месяца. Заголовок достаточно конкретен. Зачем заходили в тему? Создайте свой продвинутый ресурс, где будете выдавать оперативные сводки, а у нас не новостной канал. Мы предлагаем темы для обсуждения нашим участникам сайта.
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16 час.
ВераВерная
То, что произошло, и ещё будет происходить в МО, безусловно не может не радовать. И конечно, есть надежда, что при Белоусове мы увидим положительные результаты в его ведомстве. Но один вопрос всё же никак из головы не выходит - а как же Шойгу? Ведь таким махровым цветом коррупция и взяточничество при нём расцвели. А теперь он получил новое назначение, вышел из игры, и в сторонке наблюдает, как события с арестами дальше развернуться? Ведь все эти штабные - люди из его обоймы, и он лично сам их брал на работу, а значит, ручался за них. Никакой информации о причастности "бывшего" к этим скандальным арестам, как так-то?
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10 час.
Евгений Рудаков
А как же наш великий военачальник Шойя, спрашивают все. Вопрос конечно интересный, а еще сильнее ответ - Назначен на очень высокую должность! Слава Всевышнему... Евг. Р-Р.
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4 мин.
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