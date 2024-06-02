В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

ВераВерная

То, что произошло, и ещё будет происходить в МО, безусловно не может не радовать. И конечно, есть надежда, что при Белоусове мы увидим положительные результаты в его ведомстве. Но один вопрос всё же никак из головы не выходит - а как же Шойгу? Ведь таким махровым цветом коррупция и взяточничество при нём расцвели. А теперь он получил новое назначение, вышел из игры, и в сторонке наблюдает, как события с арестами дальше развернуться? Ведь все эти штабные - люди из его обоймы, и он лично сам их брал на работу, а значит, ручался за них. Никакой информации о причастности "бывшего" к этим скандальным арестам, как так-то?