Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Рудаков
    А как же наш великий военачальник Шойя, спрашивают все. Вопрос конечно интересный, а еще сильнее ответ - Назначен на ...В Минобороны прод...
  • ВераВерная
    Печально...Были люди в наше ...
  • ВераВерная
    То, что произошло, и ещё будет происходить в МО, безусловно не может не радовать. И конечно, есть надежда, что при Бе...В Минобороны прод...

В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

Вчера уже под вечер пришла информация про печально известного генерала Сухраба Ахмедова. Главное в этой новости вовсе не то, что взят (хотя пока только отстранён) очередной генерал, попавший под чистку, а то, что он руководил парнями «на земле».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Жанна Чешева
У нас на сайте это не обсуждалось, тем более полтора месяца. Заголовок достаточно конкретен. Зачем заходили в тему? Создайте свой продвинутый ресурс, где будете выдавать оперативные сводки, а у нас не новостной канал. Мы предлагаем темы для обсуждения нашим участникам сайта.
Ответить
16 час.
ВераВерная
То, что произошло, и ещё будет происходить в МО, безусловно не может не радовать. И конечно, есть надежда, что при Белоусове мы увидим положительные результаты в его ведомстве. Но один вопрос всё же никак из головы не выходит - а как же Шойгу? Ведь таким махровым цветом коррупция и взяточничество при нём расцвели. А теперь он получил новое назначение, вышел из игры, и в сторонке наблюдает, как события с арестами дальше развернуться? Ведь все эти штабные - люди из его обоймы, и он лично сам их брал на работу, а значит, ручался за них. Никакой информации о причастности &quot;бывшего&quot; к этим скандальным арестам, как так-то?
Ответить
10 час.
Евгений Рудаков
А как же наш великий военачальник Шойя, спрашивают все. Вопрос конечно интересный, а еще сильнее ответ - Назначен на очень высокую должность! Слава Всевышнему... Евг. Р-Р.
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх