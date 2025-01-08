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Как танец помогает детям и подросткам поднять настроение и самооценку, а взрослым — улучшить отношения

Как танец помогает детям и подросткам поднять настроение и самооценку, а взрослым — улучшить отношения

С помощью танцевальных движений человек не только восстанавливает собственный эмоциональный и энергетический баланс, приводит в гармонию тело, но и налаживает общение с окружающими, убеждены эксперты «Рамблер».

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