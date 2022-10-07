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    дофига необязательных голов пропускаем,сами себе привозим,тут и Каррера не поможет...нужно в головах разруху исправля...Обзор двенадцатог...
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    В версии от Whoscored 2 спартаковца в сборной тура. И это естественно авторы дубля Промес и Соболев.Обзор двенадцатог...
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Мы писали о предсказуемости «Спартака» Абаскаля. Время признать: команда стала вариативнее

Мы писали о предсказуемости «Спартака» Абаскаля. Время признать: команда стала вариативнее

Большой разбор главных решений испанца. В середине сентября на Sports.ru вышел текст с главными вопросами к тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

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