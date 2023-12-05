Китай придерживается пути мирного, высококачественного развития и открытости: заместитель председателя КНР

Гуанчжоу, 4 декабря /Синьхуа/ -- Китай придерживается пути мирного, высококачественного развития и высокоуровневой открытости, заявил в понедельник заместитель председателя КНР Хань Чжэн, выступая на церемонии открытия международного форума "Цунду-2023" /Imperial Springs International Forum-2023/ в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая.
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