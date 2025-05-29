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SPLETNIK

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Хейли Бибер продала свой бренд косметики Rhode за 1 млрд долларов

Хейли Бибер продала свой бренд косметики Rhode за 1 млрд долларов

Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode компании e.l.f. Beauty за 1 млрд долларов.На руки 28-летняя бизнесвумен пока получит 800 млн долларов — именно за столько она продала компанию, а дополнительные 200 млн долларов Бибер выплатят, если бренд покажет рост продаж в течение трёх следующих лет.

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