Хейли Бибер продала свой бренд косметики Rhode за 1 млрд долларов

Хейли Бибер продала свой косметический бренд Rhode компании e.l.f. Beauty за 1 млрд долларов.На руки 28-летняя бизнесвумен пока получит 800 млн долларов — именно за столько она продала компанию, а дополнительные 200 млн долларов Бибер выплатят, если бренд покажет рост продаж в течение трёх следующих лет.