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Царьград

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Старший сын актрисы Добровольской вёл себя отстранёно на похоронах матери

Старший сын актрисы Добровольской вёл себя отстранёно на похоронах матери

Степан Добровольский приехал в Россию вместе с женой и ребёнком.Старший сын актрисы Евгении Добровольской, похороны которой прошли 14 января в Москве, вёл себя отстранёно на похоронах.

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