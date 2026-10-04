Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Суд судьям не закон

Суд судьям не закон

   Управление Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее потребовало компенсацию за незаконное использование недвижимости, обращённой в доход РФ по искам Генпрокуратуры к бывшим высокопоставленным судьям.

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