Суд судьям не закон

Управление Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее потребовало компенсацию за незаконное использование недвижимости, обращённой в доход РФ по искам Генпрокуратуры к бывшим высокопоставленным судьям.
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"Краснодар и Адыгея"...
Там, похоже, до сих пор не в курсе, что Гагарин в космос летал.
А в Росимуществе никто не ответит за эту халатность ?
... подобное дерьмо подрывает основы государства, только исключительная мера социальной защиты для всего опороса...
Таким должен быть ответ этим наследникам.