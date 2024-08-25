Под Курском включён план "Б": Элитное подразделение штурмовиков внезапно оказалось в тылу

Курская битва продолжается и имеет шансы приобрести форму дуги. Враг выводит часть подразделений. Это вызвало закономерный вопрос: украинцам хватило приключений, и они решили попытать счастья в другом месте.
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