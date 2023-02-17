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  • Sergej
    ДурдомЗа последние 30 л...
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    Ну таки бренди тоже работает ...  И вообще, с чего вы взяли что коньяк больше не производят?При каких болезня...

За последние 30 лет пенисы у мужчин стали длиннее на 24%, — вот что говорят ученые

За последние 30 лет пенисы у мужчин стали длиннее на 24%, — вот что говорят ученые

Ничто так сильно не тревожит мужчин, как сомнения в том, что их член правильной и достаточной длины. Американские исследователи обнадеживают: скорее всего, все в порядке, ведь за последние 30 лет средняя длина пенисов по всему миру серьезно выросла.

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