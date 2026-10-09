Путин указал на объединяющую силу русского языка на всем пространстве СНГ

Русский язык является объединяющей силой на всем пространстве СНГ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества.
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