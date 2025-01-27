DeepSeek заставляет Кремниевую долину говорить

С тех пор как китайская компания DeepSeek выпустила открытую версию своей модели рассуждений R1 в начале этой недели, многие представители технологической индустрии стали делать громкие заявления о том, чего добилась компания и что это значит для состояния ИИ.
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