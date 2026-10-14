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Царьград

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Певца NAVAI задержали на границе Казахстана с наркотиками

Певца NAVAI задержали на границе Казахстана с наркотиками

Иностранный артист, известный под псевдонимом NAVAI, был остановлен на пункте пропуска «Кордаи» при въезде в Казахстан, а в его автомобиле полиция и пограничники обнаружили наркотики.

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