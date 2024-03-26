ФСБ показала видео обысков у членов ОПГ из Минэкономразвития

Федеральная служба безопасности показала видео обысков и задержаний, проведённых в рамках разоблачения преступной группировки в Минэкономразвития, сотрудники которого вошли в сговор с бизнесменами из Ставрополья.
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