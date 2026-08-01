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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» впервые в истории проиграл махачкалинскому «Динамо»

«Локомотив» прервал беспроигрышную серию против махачкалинского «Динамо». «Железнодорожники» на выезде проиграли махачкалинцам (1:2) во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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