Краевой Минтранс сообщил об отмене автобусных рейсов на 18 октября. Не поедут автобусы № 577 на Жирекен (отправление в 15:45) и № 502 на Дровяную (планировался в 13:00).
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