Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с главой Госсовета КНР Ли Цяном в Таджикистане назвал Китай истинным другом Беларуси и отметил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в юбилейный год 35-летия дипломатических отношений подтвердит высокий уровень двустороннего партнерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суммы взлетят: Ко...
- ВД Пенсии и цены на ...
- ДВ В ГАИ рассказали,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым