Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с главой Госсовета КНР Ли Цяном в Таджикистане назвал Китай истинным другом Беларуси и отметил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в юбилейный год 35-летия дипломатических отношений подтвердит высокий уровень двустороннего партнерства.