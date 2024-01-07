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С Праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!

С Праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа!

ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАСвятые отцы Церкви своим молитвенным опытом доказали: каждый раз, когда мы предстоим перед Богом в молитве в храме или на своей личной молитве дома, это предстояние имеет две характерные особенности.

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