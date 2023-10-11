В СФУ разработали новый материал из листьев брусники

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ), вместе с коллегами из России и Индии, разработали новый материал на основе многофункциональных целлюлозных биопленок, обогащенных наночастицами из листьев брусники.
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