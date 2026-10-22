Президент США Дональд Трамп © Eric Lee/ReutersГлава Белого дома Дональд Трамп обратился к гендиректору компании SpaceX Илону Маску, призвав того отменить ограничения на работу спутниковой системы Starlink для военнослужащих Украины.
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