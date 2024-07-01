Вылитая Моника Беллуччи: повзрослевшая дочь Пеговой произвела фурор в Сети

Актриса поделилась трогательными кадрами с выпускного наследницы. Ирина Пегова с дочерью Социальные сетиИрина Пегова очень редко показывала свою единственную дочь, рожденную от актера Дмитрия Орлова (пара распалась еще в 2011 году).
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