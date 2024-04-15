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Нижегородская правда

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Мининский университет выиграл грант на популяризацию науки

Мининский университет выиграл грант на популяризацию науки

Проект Мининского университета по популяризации науки “Курс на науку!” стал вторым из 28 на конкурсе, организованном Министерством науки и высшего образования РФ в рамках реализации федерального проекта “Популяризация науки и технологий”.

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