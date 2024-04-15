Мининский университет выиграл грант на популяризацию науки

Проект Мининского университета по популяризации науки “Курс на науку!” стал вторым из 28 на конкурсе, организованном Министерством науки и высшего образования РФ в рамках реализации федерального проекта “Популяризация науки и технологий”.
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