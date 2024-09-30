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ДИАСПОРЫ ПОРЕШАЛИ: В РОССИИ ЧИНОВНИКИ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

ДИАСПОРЫ ПОРЕШАЛИ: В РОССИИ ЧИНОВНИКИ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Парадоксы нашего времени не перестают изумлять. В Перми русского активиста арестовали за борьбу против мигрантской мечети, а в Орске тем временем отпраздновали … День независимости Таджикистана.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Значит нужен лозунг: диаспоры всех мастей объединяйтесь.
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3 час.
С
Серега
День независимости- от России??? Круто власти накрутили!
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3 час.
Ирина Петрухина
Круто,а что они здесь делают? Если там у них хорошо,отсоединилась,пусть живут на своей родине,мы же плохие.
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55 мин.

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