Неподалёку от города Донецк не завершаются сложные сражения. Подразделение Вооружённых сил Российской Федерации «Спарта» вселяет страх в сердца противников при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые скидывают на нацистов Киева боеприпасы.